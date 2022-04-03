8 متنافسين على رخصة «معادن الخنيقية»

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قائمة المتنافسين المؤهلين من مرحلة التأهيل المسبق للحصول على رخصة كشف عن المعادن في موقع «الخنيقية» التعديني الواقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض.

ويجري طرح الموقع للمنافسة على المستوى المحلي والدولي تماشياً مع رؤية 2030، التي تهدف إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة.

ويعد موقع الخنيقية أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، حيث تزيد مساحته على 350 كيلومترا مربعا، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس، التي تعد ضرورية لتحول قطاع الطاقة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الزنك والنحاس.

وقالت الوزارة إن الشركات المتأهلة هي كل من شركة إسيل للتعدين والصناعة ليميتد، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة إيفانهو إليكترك، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة فيدانتا ليميتد، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، وشركة موكسيكو ريسورسيس، وأخيرًا شركة نورين للتعدين، حيث تنتهي بذلك المرحلة الأولى من عملية المنافسة للحصول على رخصة الكشف في موقع الخنيقية.

ومن المقرر دعوة المتنافسين المؤهلين للمشاركة في المرحلة الثانية من عملية المنافسة، وهي مرحلة تقديم العروض، كما ستعقد الوزارة خلال شهر أبريل المقبل مؤتمراً للمتنافسين المؤهلين لمعرفة المزيد عن المراحل المقبلة من عملية الترخيص.

وأشارت إلى منح المشاركين مدة شهرين لاستكمال المرحلة الثانية المتمثلة بتقديم العروض، والحصول على الوثائق الداعمة، حيث تم تحديث غرفة البيانات الإلكترونية بالمعلومات الفنية التي يمكن للمستثمرين الوصول إليها والحصول على الوثائق والمستندات التي من بينها تقرير فني مستقل، ونموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى مسح أرضي، ودراسة مجتمعية أجريت في موقع الخنيقية.

وأكدت الوزارة أن المجتمعات المحلية المجاورة لموقع الخنيقية تمثل أولوية قصوى كجزء من التزام المملكة بمعايير الاستدامة البيئية والمجتمعية، ودعت الشركات المتقدمة بعروضها أن تؤكد جدية التزامها بهذه المعايير.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية كانت قد أعلنت بدء تلقي طلبات الترخيص للاستكشاف في موقع الخنيقية مطلع العام الجاري، وذلك وفق نظام الاستثمار التعديني الجديد، حيث يمثل ذلك انطلاقة كبرى لرحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة.