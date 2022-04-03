متحدث «الحج»: لا قيود على أعداد المعتمرين.. والحرم بكامل الطاقة الاستيعابية

أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام بن عبدالمنعم بن سعيد، عدم وجود أي قيود تتعلق بأعداد المعتمرين في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن الحرم يعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

ونقلت قناة «العربية» عن «سعيد» أن تأشيرات العمرة تخطت المليون تأشيرة حتى الآن، لافتاً مشيراً إلى تأثير قرار رفع الإجراءات الاحترازية في زيادة الأعداد.

وأوضح أن إلغاء القيود التي كانت مفروضة على قدوم المعتمرين إضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها أدى لزيادة الطلب على العمرة في رمضان.

وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة أنهت بالتنسيق مع الجهات المعنية، الاستعدادات والخطط التنفيذية لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام.

ولفت إلى إتاحة خدمات الإقامة والإعاشة للمعتمرين القادمين من الخارج عبر شركات سعودية.