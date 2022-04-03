صلاة التراويح في أكبر ميادين أمريكا لأول مرة .. #عاجل

تجمع مئات الأشخاص في “التايمز سكوير” بولاية نيويورك الأمريكية، يوم السبت (بالتوقيت المحلي) للاحتفال ببداية شهر رمضان، وأقاموا صلاة التراويح.

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بالفيديو والصور..مئات المسلمين يؤدون صلاة التراويح في “التايمز سكوير” بولاية نيويورك الأمريكية

03.04.2022 | 12:30 GMT

بالفيديو والصور..مئات المسلمين يؤدون صلاة التراويح في

“التايمز سكوير” يولاية نيويورك الأمريكية

Gettyimages.ru

تجمع مئات الأشخاص في “التايمز سكوير” بولاية نيويورك الأمريكية، يوم السبت (بالتوقيت المحلي) للاحتفال ببداية شهر رمضان، وأقاموا صلاة التراويح.

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وأوضح أحد منظمي التجمع المعروف بـ”SQ” لشبكة “CBS2” قائلا: “بالنسبة للمسلمين، لا يتعلق الأمر بالصوم فقط حتى نفهم كيف يشعر أولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي..نحن في الواقع نفعل ذلك حتى نتمكن من الاقتراب أكثرمن خالقنا..ربنا ..الله”.

وأشار إلى أنه “يريد أن تتلى هذه الصلاة الخاصة في قلب المدينة لسبب ما”، مضيفا: “نحن هنا لشرح ديننا لكل من لا يعرفون ما