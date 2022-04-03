التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيلته لمواجهة الشباب بعد قليل في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل الهلال لمباراة الشباب كالآتي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، متعب المفرج، جانغ هيون سو، محمد البريك

محور الارتكاز: محمد كنو، جوستافو كويلار

خط الوسط الهجومي: ماثيوس بيريرا، سلمان الفرج، موسى ماريغا

قلب الهجوم: أوديون إيغالو

وجاء تشكيل الشباب لمباراة الهلال كالآتي..

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد شراحيلي، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي

محور الارتكاز: عبد الله الشامخ، ألفريد ندياي

خط الوسط الهجومي: هتان باهبري، إيفر بانيغا، كارلوس جونيور

قلب الهجوم: لوسيانو فييتو