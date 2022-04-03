بالتفاصيل.. بطولة كبرى في آسيا بمشاركة أندية السعودية

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اتجاه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتطبيق بطولة جديدة خلال الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن الدول المرشحة للمشاركة بأنديتها في بطولة “سوبر ليج” هي السعودية والإمارات وقطر وأوزبكستان “في غرب آسيا”، واليابان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا “في شرق آسيا”.

وستكون المشاركة لثلاثة أندية من السعودية وهو ما يعني صراع كبير بينهم في الفترة المقبلة.

وتشهد بطولة “سوبر ليغ آسيا” اهتمامًا كبيرًا من الشركات الراعية، ما يحقق على الأقل 3 أضعاف الداخل الحالي لبطولة دوري أبطال آسيا، وقد يحصل كل نادٍ من الأندية المشاركة على 2 مليون دولار، بخلاف ما تجنيه الأندية من الأدوار التالية، وقد يصل مجموع ما يحصل عليه البطل إلى أكثر من 14 مليون دولار.