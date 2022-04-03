بعقوبة تصل لـ100 ألف ريال.. السجن والغرامة لـ4 فئات من المتسولين

نشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في تويتر تعريفاً للمستول أوضحت فيه أنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، وممتهن التسول من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.

وقالت النيابة إن السجن والغرامة هي عقوبة كل من يستجدي للحصول على المال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل التقنية والتواصل الحديثة.

وحددت النيابة 4 فئات تشملها العقوبة وهي: مَن امتهن التسوّل، ومَن أدار متسولين، ومن حرّض غيره على التسول، ومن اتفاق مع غيره أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسوّل.

وأشارت النيابة إلى أن عقوبة هذه الجرائم هي السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.