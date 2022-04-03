أخبار دوليّة

‏زيلينسكي يتهم ساركوزي وميركل بالتنازل لبوتين على مدى 14

الوئام-متابعات
3 أبريل 2022 · < 1 minute
رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فلودومير ‏زيلينسكي ساركوزي وميركل بالتنازل لبوتين على مدى 14 عاما