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زيلينسكي يتهم ساركوزي وميركل بالتنازل لبوتين على مدى 14
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أخبار دوليّة
زيلينسكي يتهم ساركوزي وميركل بالتنازل لبوتين على مدى 14
الوئام-متابعات
3 أبريل 2022
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رئيس أوكرانيا
اتهم الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي ساركوزي وميركل بالتنازل لبوتين على مدى 14 عاما
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