تشافي يواصل صحوته مع برشلونة بالفوز على إشبيلية في الدوري الاسباني

تغلب فريق برشلونة على نظيره إشبيلية بهدف نظيف اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني هذا الموسم.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثاني خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة فيما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 57 في المركز الرابع.

الشوط الأول شهد سيطرة على الكرة من جانب فريق برشلونة ولكن دفاع إشبيلية كان في الموعد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني سجل بيدري هدف الفوز لبرشلونة بالدقيقة 72 ليقود الفريق الكتالوني إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ورغم محاولات إشبيلية بعد التأخر لم ينجح الفريق الأندلسي في التسجيل لينتهي اللقاء بفوز البارسا بهدف دون رد.