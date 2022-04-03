إنتر ميلان يحسم قمة الدوري الإيطالي بهدف أمام يوفنتوس

تغلب فريق إنتر ميلان على نظيره يوفنتوس، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإيطالي، على ستاد يوفنتوس.

وأحرز التركي هاكان تشالهان أوجلو، هدف اللقاء الوحيد لصالح فريقه إنتر ميلان، من علامة الجزاء، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع في شوط اللقاء الأول، ليستمر اللقاء على نفس النتيجة حتى نهاية المباراة.

وبتلك النتيجة، وصل إنتر ميلان إلى النقطة 63، في المركز الثالث، بعد أن خاض 30 مباراة، بواقع 18 انتصار، و9 تعادلات، و3 هزائم.

فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 59، في المركز الرابع، من 31 جولة خاضها حتى الآن، بواقع 17 انتصار، و8 تعادلات، و6 هزائم.

ودخل يوفنتوس مباراة اليوم بتشكيل مؤلف من:

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: أليكس ساندرو، وكيليني، وماتياس دي ليخت، ودانيلو.

في خط الوسط: أدريان رابيو، ولوكاتيلي، وباولو ديبالا، وخوان كوادرادو.

في خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش، وألفارو موراتا

فيما تكون تشكيل إنتر ميلان من:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

في خط الدفاع: دانيلو دامبروزيو، وميلان سكرانيار، وألساندرو باستوني.

في خط الوسط: دينزل دومفريس، ونيكولا باريلا، ومارسيلو بروزوفيتش، وهاكان تشالهان أوجلو، وإيفان بريسيتش.

في خط الهجوم: إيدن دجيكو، ولوتارو مارتينيز.