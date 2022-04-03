أسعار النفط تواصل الانخفاض رغم استمرار العملية العسكرية الروسية

هبطت التعاقدات الآجلة لخام برنت، صباح اليوم الإثنين، ووصلت إلى مستوى 103 دولارات للبرميل.

علقت مجموعة “فيتول”، أكبر شركة مستقلة لتداول النفط في العالم، على التراجع في أسعار النفط بالقول إن الأسعار وصلت إلى مستويات لا تعكس بشكل كامل احتمالات حدوث اضطرابات في الصادرات الروسية ولا قدرة الصين على مواصلة إبقاء جائحة كورونا تحت السيطرة.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع إلى 140 دولارا للبرميل بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير، إلا أنه عاود التراجع، وخسر 13 في المائة، الأسبوع الماضي لنحو 104 دولارات، بعد إعلان الولايات المتحدة السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للحد من ارتفاعات أسعار الوقود.