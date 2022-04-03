بعد لدغة ايقالوا.. جماهير الشباب : “اللي يبي بطولات مايبيع نجومه” #عاجل

انتابت حالة من الغضب الشديد بين جماهير الشباب بعد الخسارة من الهلال بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الزعيم للنهائي بعد الإطاحة بالشباب من الدور نصف النهائي في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وعلق الإعلامي طارق النوفل على خسارة فريق الشباب في مباراة اليوم وقال :”اللي يبي بطولات ما يبيع نجومه”.

وواصل :”اللاعبون بين صفوف الشباب حاليًا منهم من قرب على الإعتزال والباقي على الرحيل وغير جادرين بتحقيق بطولة مع الفريق”.

وواجه لاعبو الشباب هجومًا شرسًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخسارة من الهلال خاصة وأن الفريق كان قريب من التأهل في بعض فترات المباراة وأضاع لاعبيه فرص سهلة.