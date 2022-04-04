تعرف على موعد قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الكبار

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قائمة المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على فريق الهلال السوداني، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في ختام مباريات دور المجموعات.

وبفوز الأهلي على الهلال السوداني، رفع رصيده إلى 10 نقاط، محتلاً بهم المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر برصيد 16 نقطة.

وسوف تجرى قرعة دور الثمانية غدًا الثلاثاء، في القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني، لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

وتأهل إلى دور الثمانية كل من صن دوانز والأهلي من المجموعة الأولى والرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري من المجموعة الثانية والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري من المجموعة الثالثة والوداد المغربي وبترو اتلتيكو الأنجولي من المجموعة الرابعة.