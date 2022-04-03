قرار عاجل من لجنة الانضباط بسبب أزمة حمدالله.. صدمة للاتحاد

كشفت بعض التقارير الإعلامية في الساعات الماضية عن تطورات هامة في ملف قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد.

وسبق وتقدم النصر بشكوى ضد إدارة الاتحاد وحمدالله والمطالبة بتوقيع عقوبة على الطرفين.

وكشف الإعلامي طارق سعد عبر حسابه على تويتر عن صدور قرار من جانب لجنة الاحتراف تجاه نادي الاتحاد.

وأكد أن لجنة الاحتراف طلبت استدعاء الثلاثي عبد الرزاق حمدالله إلى جانب الإداريين حامد البلوي ومشعل السعيد للاستماع إلى أقوالهم.

ويأتي قرار لجنة الاحتراف ليفتح الباب إلى إمكانية توقيع عقوبات على الاتحاد واللاعب في الفترة المقبلة.