بالخطوات.. إصدار تصاريح السفر إلي #العراق عبر #أبشر #عاجل

أعلنت المديرية العامة للجوازات إدراج خدمة إصدار تصاريح السفر إلي العراق ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة أبشر ، تسهيلا على المستفيدين دون الحاجة إلي مراجعة مقارنة ، والتقيد بالشروط الموضحة عند تنفيذ الخدمة.

ونوهت الي أنه يمكن الوصول للخدمة عبر حساب المستفيد في منصه أبشر ، واختيار خدمات من قائمة خدماتي وتحديد قطاع الجوازات ثم اختيار خدمة تواصل وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب “خدمة تصاريح السفر إلي الدول المستثناة”ثم اختيار الخدمة الفرعية “تصريح سفر الي جمهورية العراق” ثم اختيار موقع اللجنة الأقرب لطالب التصريح ثم كتابة وصف مختصر للطلب ، وبعد ذلك إرفاق صورة من الهوية الوطنية لطالب التصريح ، وكرت الأسرة للمرافقين ، ونموذج التصريح المتوفر في الموقع الالكتروني للمدرية العامة للجوازات ، وإثبات سكن معتمد من عمدة الحي في خانة المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع ثم تقديم الطلب