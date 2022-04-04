تحذيرات من العروض الوهمية لـ ‎#العمالة_المنزلية ‎

انتشرت خلال الفترة الأخيرة، الإعلان غ عروض وهمية متنوعة لتقديم خدمات العمالة المنزلية أو للتنازل عن العاملات المنزلية بمبالغ زهيدة.

وجاءت إعلانات هذه العروض، بهدف إغراء المواطنين الراغبين في استقدام العاملات المنزلية.

وحذر اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية من تلك الأساليب في إغراء المواطنين والتي تدفع إلي الانتهاء من عملية نقل الخدمات للعاملات المنزلية.

وأوضح أنه يتم استخدام رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين، وإعطائهم روابط وهمية بغرض إتمام عملية نقل الخدمات ودفع المصروفات النظامية، وهي في الأساس وسيلة يتم من خلالها سحب المبالغ من الحسابات البنكية للمواطنين.

وأشار إلي أنه إمعانًا في عمليات الابتزاز، قد تكون تلك الروابط بأسماء شركات معروفة حتى يسهل خداع المواطن، مما يشكل جريمة الاحتيال الإلكتروني، مكتملة الأركان وفقًا للمادة (الرابعة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي.

وناشد اتحاد الغرف السعودية المواطنين بعدم الانسياق لمثل تلك الرسائل والوسائل التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب سريعة، مستغلين حاجة المواطنين للعاملات المنزلية، خاصة في مثل هذه الأوقات من كل عام.