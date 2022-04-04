المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية توريد كمية 625,000 طن قمح

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية كمية (625,000) طن قمح من مناشئ (أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن وصول هذه الدفعة سيكون بمشيئة الله خلال الفترة (سبتمبر-نوفمبر 2022م) بواقع (10) بواخر موزعة على (1) باخرة لميناء جده الإسلامي بكمية (63) ألف طن، وعدد (6) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (379) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (128) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وقد تم دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (13) شركة للمنافسة وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وأوضح أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو (2.6) مليون طن من القمح خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة (يناير- نوفمبر 2022م .

كما أشار المهندس الفارس أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (2022م) بمختلف فروعها، وذلك من خلال منصة محصولي والتي تمكن المزارعين الاستفادة من تحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة إضافة إلى تمكين المزارعين من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف إنتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة أياً من فروع المؤسسة.

ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 1438/1/16هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat