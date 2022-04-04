عادل الكلباني : منع نقل الصلوات في المساجد.. غير صحيح #عاجل

قال إمام المسجد الحرام السابق، الشيخ عادل الكلباني ، إن قرار منع التصوير في المساجد غير صحيح ، لافتا أن جميع دول العالم تنقل عن السعودية .

ويرى أن قرار منع التصوير في المساجد غير مناسب، و هو يؤثر على سمعة المملكة، و كل دول العالم تنقل الصلوات، و القرار لا يوجد أي مبرر له.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية أصدرت قبل أيام مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المبارك، تضمنت عدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

وانتقد الشيخ عادل الكلباني قرار حظر وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء الصلاة خلال شهر رمضان.

وقال الكلباني إن قرار منع التصوير في المساجد غير صحيح لأن جميع دول العالم تنقل عن السعودية ممكن يقال للشخص لاتضع الكاميرا على وجهك اما المنع المطلق يؤثر على سمعة المملكة.

وأضاف خلال برنامج “مراحل” والذي يبث على قناة “SBC” أن كل دول العالم تنقل الصلوات عن المملكة فهناك متابعين للقرآن والصلاة في رمضان من فرنسا وأفريقيا ودول اوروبا مؤكدا أن القرار غير مناسب ولا يوجد أي مبرر له.

وأشار إلى أنه في إحدى المرات كان يوجد نحو 350 ألف متابع في بث مباشر على الفيس بوك.

ونفى الشيخ الكلباني أن يكون قد اتخذت إجراء معين تجاه القرار أو تواصل مع وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف بن عبدالعزيز قائلًا ” أنا لست إمامًا في الوقت الحالي”.