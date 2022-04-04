قناة السعودية تعرض “الزاهرية” في عمل درامي متسلسل يرصد متغيرات مجتمع قروي

تقدم قناة السعودية مسلسل “الزاهرية” وهو عمل درامي متسلسل يعمل على توثيق مراحل ومتغيرات شكلت جزءا من تاريخ قرية الزاهرية الاجتماعي، حيث وقعت أحداثها في عام 1978م.

ويتتبع مسلسل “الزاهرية” مراحل اشتملت على بعض الأحداث التي غيرت الوجه الاجتماعي لبعض أفراد القرية، حيث برز أثر واضح بسبب التخطيط الحديث، الذي يتسبب هو الآخر في خلق حالة من الثراء الى بعض الأفراد في قرية الزاهرية، من خلال ما ترتب على أحداث نزع ملكيات أراض وتثمينها.

ويمضي مسلسل “الزاهرية” ليبرز مدى استفادة بعض السكان الذين اتيحت لهم وظائف حكومية، حيث تغير أحوال أفراد منهم واستفادة البعض من تلك الوظائف الحكومية التي تقلدوها، الأمر الذي يترتب عليه تغيير بائن في الطبقات الاجتماعية بالقرية، في حين تفرز الأحداث الدور الذي كان يقوم فيه فايز من أجل إصلاح الخلافات التي كانت تنشأ بين أهل قرية الزاهرية، في الوقت الذي تنشأ فيه قصة حبه الأول لغالية

وترى أحداث المسلسل بشكل درامي اجتماعي، حيث يلعب أدوار بطولة مسلسل (الزاهرية) كل من الممثل عبد الإله السناني ، بجانب الممثلين خالد صقر وسناء بكر يونس وأضوى فهد وعهود السامر، وفيصل الدوخي وفيصل الزهراني.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون، بذلت جهدا مقدرا، استغرق وقتا طويل، لإنجاح العديد من الأعمال الدرامية والتلفزيونية والإذاعية، التي ترى النور ضمن برمجة دورتها الرمضانية 2022 خلال شهر رمضان الكريم.