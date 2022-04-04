“مسام” ينتزع 1.353 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس 2022م من انتزاع 1,353 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 11 لغمًا مضادًا للأفراد، و552 لغمًا مضادًا للدبابات، و784 ذخيرة غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة.

واستطاع فريق “مسام” نزع 192 لغمًا مضادًا للدبابات و403 ذخائر غير متفجرة في محافظة عدن، وعبوة ناسفة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و105 ألغام مضادة للدبابات و112 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في قرية كهبوب بمحافظة لحج، كما نزع فريق “مسام” في محافظة مأرب 5 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوادي، إضافة إلى 100 لغم مضاد للدبابات و214 ذخيرة غير متفجرة بمديرية حريب.

وفي محافظة شبوة تمكَّن الفريق من نزع 97 لغمًا مضادًا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد و3 عبوات ناسفة في مديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و8 ذخائر غير متفجرة في مديرية بيحان، و29 لغمًا مضادًا للدبابات و17 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية عسيلان، فيما نجح الفريق بمحافظة تعز في نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوازعية، و5 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ولغمين اثنين مضادين للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و14 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 6.748 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 329 ألفًا و537 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة -ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.