التشكيل المتوقع للاتحاد ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يخوض فريق الاتحاد مباراة هامة مساء اليوم أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في مباراة مهمة وقوية.

ويطمح فريق الاتحاد للوصول إلى المباراة النهائية وحصد البطولة وإسعاد جماهيره.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: عبدالعزيز البيشي، أندرية فيليبي، برونو هنريكي، عبدالرحمن العبود

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو دا سيلفا