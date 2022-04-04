أمانة جدة تُنهي أعمال مشروع تصريف الأمطار بحي التيسير

انتهت أمانة محافظة جدة من أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بحي التيسير في المنطقة الواقعة بين شارع فلسطين شمالا وطريق الملك عبدالله الفرعي جنوبًا، والبدء في إجراءات الاستلام الابتدائي من المقاول.

وأوضحت الأمانة أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت أكثر من 95 مليون ريال، لتأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة ، مبينة أن المشروع شمل تنفيذ حلول لتخفيض منسوب المياه السطحية لبعض الطرق المتضررة وربطها بشبكة تصريف ، فيما تضمنت الأعمال إعادة تأهيل طبقات الأسفلت للمساهمة في توجيه المياه إلى المصائد بجانب تحسين المشهد الحضري للطرق الواقعة في نطاق المشروع.