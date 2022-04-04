صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة جديدة عن صفقة برشلونة ومحمد صلاح

فجرت صحيفة “آس” الإسبانية مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بمستقبل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وانضمامه إلى صفوف برشلونة في الموسم المقبل.

التقارير الإسبانية كانت تشير في البداية إلى رغبة البارسا في تدعيم هجوم الفريق الكتالوني بالتعاقد مع صلاح، ولكن صحيفة آس أشارت اليوم إلى أن برشلونة استبعد فكرة التعاقد مع صلاح

أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الدولي المصري طلب راتبا قدره 17 مليون يورو سنويا وبرشلونة غير مستعد لتحمل راتبه، في ظل الأزمة الاقتصادية بالنادي الإسباني خلال الفترة الحالية

من جانبه أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن صلاح لم يفكر من قبل في الانتقال إلى برشلونة الإسباني، ولم يكن الفريق الكتالوني خيارا بالنسبة للاعب الدولي المصري

كان يورجن كلوب مدرب ليفربول أشار في تصريحاته اليوم إلى أن المحادثات بين الريدز وصلاح تسير بشكل جيد بشأن تجديد تعاقد اللاعب الدولي المصري