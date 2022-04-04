وزيرة الخارجية البريطانية: سنلاحق جميع مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا

دخلت العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية شهرها الثاني، فيما يتواصل القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني في محيط العاصمة كييف.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، قبيل عقد قمة مجموعة السبع وإجراء مباحثات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، إن المملكة المتحدة ستذهب إلى أقصى الحدود فيما يتعلق بالعقوبات.

وأضاف وزيرة الخارجية البريطانية أن من الواضح أن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا.

وتابعت: “نريد مزيداً من العقوبات بشأن الذهب حتى لا يتمكن المصرف المركزي الروسي من تخطيها”، مؤكدة ضرورة تراجع القوات الروسية واحترام السيادة الأوكرانية قبل الحديث عن أي رفع للعقوبات.

وزادت: “سنزيد الضغوط على روسيا ونعمل على توفير المزيد من الدعم لأوكرانيا، وسنتأكد مع حلفائنا من ملاحقة كل مرتكبي الجرائم البربرية في أوكرانيا”.

وكشفت عن إطلاق صندوق بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم الضحايا المدنيين في أوكرانيا، متابعة: “لا مكان لروسيا في مجلس حقوق الإنسان ولا بد أن يخسر بوتين في أوكرانيا”.