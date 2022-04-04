وزير خارجية مصر: الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف شكري الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في موسكو أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.

وتابع: يجب وقف الأعمال العسكرية بين روسيا وأوكرانيا ويجب ضمان عدم تأثير النزاع في أوكرانيا على سائر الدول وتخفيف التوتر واحترام أحكام القانون الدولي.

وأوضح في تعليقه على العقوبات ضد روسيا أن الدول العربية لديها مصالح، ويجب تخفيف التوتر واحترام أحكام القانون الدولي.

وأكد أن تحركنا يأتي نتيجة إدراك الدول العربية خطورة الأزمة في أوكرانيا.