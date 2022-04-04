عاجل.. شركة تابعة لـ #أرامكو تخطط لاكتتاب عام بمليار دولار

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن شركة “أرامكو السعودية لزيوت الأساس”، وهي وحدة تابعة لشركة أرامكو تخطط لطرح عام أولي قديجمع أكثر من مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.

وحسب الوكالة فإنَّ شركة تكرير النفط، المعروفة أيضاً باسم “لوبريف” (Luberef)، عيّنت الوحدة المحلية لبنك “إتش إس بي سي” (HSBC) و”الأهلي كابيتال” (SNB Capital) لتقديم المشورة بشأن الطرح. كاشفين أنَّ الخطة تقضي ببيعحصة 30% مملوكة لشركة “جدوى للاستثمار”.

تعد سوق الأسهم السعودية واحدة من أفضل 10 أسواق أداءً في العالم هذا العام. وقد جذب ذلك عددًا كبيرًا من الاكتتابات العامة إلى البورصة ، حيث قال الرئيس التنفيذي خالد الحصان الشهر الماضي إن أكثر من 70 شركة تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في السوق.