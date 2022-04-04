مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 100 طن من السلال الغذائية في محافظة سقطرى باليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 102 طنًا و506 كيلوغرامات من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديريتي حديبو، وقلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 5.748 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.