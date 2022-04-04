أرسنال يسقط بخسارة مذلة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق أرسنال للهزيمة بنتيجة ثقيلة، على فريق كريستال بالاس، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ستاد سلهارست بارك

افتتح جيان ماتيتا التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة ال16، ثم أضاف زميله الغاني جوردان أيو الهدف الثاني، بعد 8 دقائق، عند الدقيقة 24

وفي الشوط الثاني، اختتم الإيڤواري ويلفريد زاها الثلاثية، بعد ركلة جزاء نفذها بنجاح عند الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بخسارة أرسنال بثلاثة أهداف دون رد

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 54، من 29 لقاء خاضه الفريق حتى الآن، بواقع 17 انتصارا، و3 تعادلات، و9 هزائم، وتمكن لاعبوه من إحراز 44 هدفا، فيما اهتزت شباكهم 34 مرة

وعلى الجانب الآخر، وصل فريق كريستال بالاس إلى المركز التاسع، بعد أن خاض 30 لقاء، تمكن من حصد 37 نقطة، حيث حقق 8 انتصارات، وتعادل في 13 مباراة، وتعرض للهزيمة في 9 مناسبات، وأحرز لاعبوه 42 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 38 هدفا