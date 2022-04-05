التشكيل المتوقع لليفربول أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ليفربول مباراة هامة مساء اليوم الثلاثاء أمام بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول ينافس على أكثر من بطولة ونصب أعينه على بطولة الدوري الإنجليزي إلى جانب مسابقة دوري أبطال أوروبا ورغبة الريدز في الوصول إلى الأدوار النهائية.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول لقاء بنفيكا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – تياجو

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – لويس دياز