الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق مانشستر سيتي على ملعبه ووسط جماهيره مساء اليوم الثلاثاء نظيره أتليتكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

التصريحات كانت حماسية ومثيرة من بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي، وسيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد في الساعات الماضية وهو ما يعكس مدى أهمية اللقاء.

جوارديولا يتوقع أن يلعب أتليتكو مدريد بنفس طريقته المعهودة في مباراة اليوم وعدم تغيير طريقة اللعب.

ومن المتوقع أن يخوض المان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

وتقام مباراة مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة بين الفريقين عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium وبتعليق المعلق حفيظ دراجي.