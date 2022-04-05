«من لاري كينغ إلى المنبوذين».. سر إيقاف خالد مدخلي

قال ‏الإعلامي خالد مدخلي، إن سؤال في حلقه ببرنامجه تسبب في الإيقاف عام 2007، وحولني من “لاري كينغ” كما كانوا يصفوني إلى شخص أصبح في سلة المنبوذات، وأصبحت الحلقة حديث المنتديات والساحات تلك الفترة .

وروي “مدخلي” لأول مرة قصة إيقافه عام 2007 والتي كانت بسبب سؤال وجهه لرئيس مجلس الشورى آنذاك.

وقال مدحلي في برنامج “ذات مع سامي الجابر”، عند سؤاله عن الإيقاف عن العمل لمدة أسبوع بسبب حلقة مع رئيس مجلس الشورى، صالح بن حميد: “كان عندي برنامج اسمه المجلس وكانت مادته تعتمد على ما يتعاطاه مجلس الشورى في مناقشاته”.

وأوضح : “كنا نستضيف من خلال البرنامج ضيفا يمثل مجلس الشورى وآخر يمثل الجهة التي يناقش فيها الموضوع”، حسب قوله .

وأضاف مدحلي قائلا: “قبل خطاب الملك السنوي في مجلس الشورى وافق رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن حميدان على أن يكون ضيفا معي”.

وتابع قائلا: “وكان لدينا سؤال في الحلقة: هل أنت راض عن أداء مجلس الشورى خلال الفترة الماضية؟ كل اتصالات المشاهدين كانت تنم عن عدم رضا عن مجلس الشورى وكانوا يقولون إن هناك فجوة”.

وقال مدخلي: “من الممكن أن أكون أخطأت في رد الفعل في هذه الحلقة لكنني لست نادما على طريقة طرح الأسئلة لأنني كنت أسأل أسئلة الناس”حسب قوله.

وكشف أن بن حميد كان يجيب عن التساؤلات وأنه كان راضيا عن الحلقة لكنه تفاجأ في اليوم التالي أنه موقوف وقال: “تحولت من بعد ما كنت واحد من أفضل المذيعين في السعودية والناس كانت تصفني بلاري كينغ إلى شخص أصبح في سلة المنبوذات”، حسب قولة