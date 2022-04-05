مقاطع فيديو مخلة بالآداب أثناء شرح محاضرة.. تحيل عضو هيئة اكاديمية للتحقيق في الكويت #عاجل

أحالة جامعة الكويت ،عضو أكاديمية بكلية الطب للتحقيق بسبب مقطع فيديو.

ووجه وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الكويت ، إدارة جامعة الكويت بتشكيل لجنة تحقيق بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019 ، على أن ترفع اللجنة تقريرها بالسرعة الممكنة للوزير حول حقيقة عرض دكتور في كلية الطب مقاطع فيديو مخلة بالأداب العامة على الطلبة أثناء شرح المحاضرة.

وأفاد مدير جامعة الكويت بالإنابة الاستاذ الدكتور بدر البديوي إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات من قبل لجنة التحقيق وإحالة من تثبت إدانتهم لمجلس تأديبي.

وأكد أن الجامعة لن تتوانى عن اتخاذ القرار المناسب في محاسبة المتجاوزين للسلوك العام ، مشددا على حرص جامعة الكويت على التعامل بشفافية وحيادية وبالأطر القانونية.

كما أكد احترام جامعة الكويت وتقديرها لكافة منتسبيها من أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية، موضحا بالوقت ذاته اهتمام ومتابعة الجامعة لكافة ابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات فهم على رأس أولوياتنا.