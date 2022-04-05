‏حكم إداري | تعويض منح أرض على مجرى سيول بأخرى بديلة

طالبت مدعية بإلزام المدعى عليه بتعويضها بأرض بديلة عن أرضها ، لوقوعها على مجر السيول.

وكشف الحكم الإدارى أنه من الثابت أن الأرض محل الدعوى تم منحها من قبل المدعى عليها لزوج المدعية ثم انتقلت ملكيتها إليها عن طريق الهبة من قبل زوجها .

وتقدم المدعية بطلب منحها رخصة للبناء على الأرض ، ورفض المدعى عليها طلبها بسبب وقوع الأرض على مجرى سيول ، تحقق المسؤولية في جانب المدعى عليها، لقيامها بمنح الأرض محل الدعوى في مكان غير مخصص للانتفاع به بالمخالفة لمقصود المح، مما تضررت بسببه المدعية.

ولازم المدعى عليها بتعويض المدعية بأرض بديلة .