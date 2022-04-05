مواجهات مرتقبة.. تعرف على قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهات نارية، حيث يواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي، يقام لقاء الذهاب في مصر وتقام مباراة العودة في المغرب، وجاءت القرعة كاملة على النحو الآتي

المباراة الأولى، تشهد مواجهة الأهلي ضد الرجاء المغربي

المباراة الثانية، تشهد مواجهة وفاق سطيف ضد الترجي التونسي

المباراة الثالثة، تشهد مواجهة بترو أتلتيكو ضد صن داونز الجنوب أفريقي

المباراة الرابعة، تشهد مواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضد الوداد المغربي

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الرجاء ذهابا في مصر على أن تقام مباراة العودة في المغرب، والفائز من مواجهة الأهلي ضد الرجاء سيتأهل لمواجهة الصاعد من مواجهة وفاق سطيف ضد الترجي التونسي في نصف النهائي.

في المقابل، المتأهل من شباب بلوزداد الجزائري ضد الوداد المغربي، سيواجه المتأهل من بترو أتلتيكو وصن داونز الجنوب أفريقي