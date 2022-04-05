سحب منتجات من “كيندر” في أوروبا بسبب عشرات الإصابات بالسلمونيلا

قررت شركة “فيريرو” الإيطالية سحب منتجات من “كيندر” مصنوعة في بلجيكا، بعد تسجيل عشرات الإصابات بالسلمونيلا في أوروبا قبل أسبوعين من عيد الفصح.

وقد شملت عملية السحب منتجات بيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية وألمانيا والسويد، على ما أوضحت “فيريرو” الثلاثاء.

وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت السبت، عن سحب كميات من منتج بيضة كيندر “Kinder Surprise” بسبب “صلة محتملة مع انتشار للسلمونيلا”.

وأوضحت ناطقة باسم السلطات الصحية البريطانية الثلاثاء، رصد 63 إصابة بالسلمونيلا على الأراضي البريطانية.