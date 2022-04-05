11 متهماً في قبضة الأمن العام.. بينهم «صاحب الفيديو الشهير»

وقع 11 متهماً في قبضة الأمن العام في جرائم متنوعة أعلن عنها اليوم الثلاثاء.

وذكر الأمن العام أن لائحة المتهمين شملت مواطناً ظهر في مقطع فيديو وهو يتعاطى مواد مخدرة، وهو فيديو حقق انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى القبض على 6 مواطنين ومقيم من الجنسية التشادية ارتكبوا جرائم سرقة 26 مركبة.

واستخدم المتهمون المركبات التي سرقوها في كسر زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما فيها.

وألقي القبض على مواطنين نفذا عملية سطو على محل تجاري وسرقا 6 آلاف ريال وهربا باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.

وكما جرى ضبط مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في النصب والاحتيال على بعض مربي الماشية بالشراء منهم وعدم السداد؛ بإيهامهم تحويل مبلغ الشراء على حساباتهم البنكية ثم أغلق هاتفه.