توقعات «الحصيني» لمنتصف رمضان.. حالة ممطرة ودعوة لأئمة المساجد

يتوقع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، أن تشهد أجزاء من المملكة حالة ممطرة من منتصف شهر رمضان المبارك.

وكتب الحصيني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “نحن في موسم الأمطار الربيعية بالمملكة، ومتوقع استمرارها حتى شوال، ثم تبدأ في الانحسار على النواحي الجنوبية الغربية من المملكة”.

وأضاف أن المراصد تشير لحالة ممطرة على أجزاء من المملكة من منتصف رمضان، داعياً أئمة المساجد عند القنوت في صلاة التراويح بأن يتضمن ذلك الدعاء بالغيث، فالعباد والبلاد بأمسّ الحاجة للغيث.