العقوبة تصل لمليون ريال.. النيابة العامة تحذِّر من تزوير العلامات المسجلة

حذرّت النيابة العامة من تزوير العلامات المسجلة أو تقليدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكذلك استعمال بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن كل من وضع بسوء قصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع عمله بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.