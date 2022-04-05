“أسرار من سرايا المقاومة”: حزب الله يتاجر في المخدرات والعملات المزورة بمساعدة إيران.. #عاجل

قال مسؤول سابق بـ”سرايا المقاومة” التابعة لمليشيا حزب الله في لبنان إنه تم تدريبهم في البقاع وإيران على استخدام السلاح

وكشف تقرير استقصائي حول “سرايا المقاومة”، الذي أجرى مقابلة مع مسؤول سابق بـ”سرايا المقاومة” مهمات أوكلها حزب الله لأفراد الفصيل، وتعتبر “سرايا المقاومة” الجناح العسكري غير الشيعي لميليشيا حزب الله

وأوضح المسؤول لـ”الحدث” آلية التجنيد والتدريب،وقال إن نصرالله قال إننا سنقاتل إسرائيل لكننا قاتلنا اللبنانيين

وأعلن نصرالله أعلن تشكيل “سرايا المقاومة” في نوفمبر 1997، وكانوا يخضعون للتدريب بلبنان وسوريا وإيران قبل أحداث سوريا، وبعد حرب سوريا بات التدريب العسكري في البقاع والجنوب اللبناني

زأكد أن بعد اغتيال مغنية يترأس الفصيل شخصية معروفة باسم “الحاج”

وأعرب المسؤول عن ندمه على انضمامه لهم لأن محاربة إسرائيل كانت كذبة

وقال إن هناك مهمات مرتبطة بتأمين معابر التهريب بينما مصادر أمنية تؤكد تورط “سرايا المقاومة” بتهريب المخدرات وتزييف دولارات