الرئيس العام لشؤون الحرمين يفتتح باب الملك عبدالعزيز

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الثلاثاء، باب الملك عبدالعزيز؛ خدمةً وتسهيلاً لضيوف بيت الله الحرام لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد أن الحرمين الشريفين يلقيان اهتماماً وحرصاً بالغين من ولاة أمرنا الميامين، مشيراً إلى أن التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة تؤكد على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما ومواكبة لرؤية المملكة 2030، مقدماً شكره للقائمين على مشاريع المسجد الحرام، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.