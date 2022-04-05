الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على بنفيكا بهدفين في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة بنفيكا وليفربول بتقدم الريدز بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا.

سجل هدفي ليفربول إبراهيم كوناتي في الدقيقة 17 وساديو ماني في الدقيقة 34.

داروين نونيز ارسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ومرت بدون خطورة لخارج الملعب.

لويز دياز أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت من أمام ماني ثم صلاح وأمسك بها الحارس فلاكوديموس.

ماني مرر الكرة بشكل رائع لصلاح بكعب القدم وسدد صلاح الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتطمت في قدم أحد المدافعين ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

نابي كيتا سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس أوديسياس فلاكوديموس ثم ارتدت لصلاح الذي سددها مباشرة وأمسك بها الحارس بثبات.

الهدف الأول، أندرو روبيرتسون ارسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها كوناتي براسية قوية مرت على يسار الحارس داخل الشباك.

إيفرتون سواريس توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعدما أرسل أرنولد تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء وقابلها لويز دياز بتمريرة بالرأس وصلت لماني الذي سددها بسهولة في الشباك.