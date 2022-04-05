الشوط الأول.. تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول بين مانشستر سيتي ونظيره أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام بين الفريقان اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

السيتي استحوذ تمامًا على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 75 % مقابل 25 % للضيوف الروخي بلانكوس.

ولم تسنح فرص حقيقية لأصحاب الأرض السيتي في اللقاء، وسط تكتل دفاغي كبير من كتيبة المدرب دييجو سيميوني.

الفرصة الأولى في اللقاء كانت لصالح السيتي برأسية من إيمريك لابورتي في الدقيقة 11، مرت بجوار أوبلاك.

وكان الثانية في الدقيقة 18 عن طريق جوندجان داخل منطقة الجزاء لكنها ذهب في يد أوبلاك.

ويقود تشكيل السيتي كل من كيفين دي بروين، رحيم ستيرلينج والجزائري رياض محرز، بينما بدأ أكي أساسيًا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو، ستونز، لابورتي، أكي

خط الوسط: رودريجو، جوندجان، دي بروين

خط الهجوم: سيلفا، ستيرلينج، محرز

ينما يقود هجوم الروخي بلانكوس كل من جواو فيليكس والفرنسي أنطوان جريزمان.

وجاء التشكيل كالآتي

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: فرساليكو، سافيتش، فيليبي، رينالدو، لودي

خط الوسط: يورنتي، كوندجبيا، كوكي

خط الهجوم: جريزمان، فيليكس