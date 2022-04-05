مركز الأرصاد: تقلبات جوية لمدة 5 أيام تبدأ غداً

تشهد المملكة تقلبات جوية تؤثر على معظم المناطق بداية من غد الأربعاء 6 أبريل وحتى الأحد 10 من الشهر نفسه.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وكذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة وتمتد لتشمل منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد أن تصل سرعة الرياح أحيانا إلى أكثر من 45 كم/ساعة وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

ويصاحب ذلك تفاوتا في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض على شمال ووسط وشرق المملكة.