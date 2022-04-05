مانشستر سيتي يعبر أتليتكو مدريد بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في لقاء العودة بـ 13 أبريل من نفس الشهر، في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في لقاء العودة.

الشوط الأول

ولم تسنح فرص حقيقية لأصحاب الأرض السيتي في الشوط الأول، وسط تكتل دفاغي كبير من كتيبة المدرب دييجو سيميوني.

الفرصة الأولى في اللقاء كانت لصالح السيتي برأسية من إيمريك لابورتي في الدقيقة 11، مرت بجوار أوبلاك.

وكانت الثانية في الدقيقة 18 عن طريق جوندجان داخل منطقة الجزاء لكنها ذهب في يد أوبلاك.

الشوط الثاني

كسابقه سيطر السيتي بالطول والعرض وبدأ جوندجان خطورة أصحاب الأرض سريعًا، بتسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى مرت على يسار أوبلاك.

وكاد يورنتي يباغت إيدرسون في الدقيقة 50 لكنه تسديدته جاءت في يد حارس النادي الإنجليزي.

وتألق يان أوبلاك أمام ركلة حرة مباشرة نفذها دي بروين من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وفك دي بروين شفرة دفاعات الأتلتي في الدقيقة 70 عندما سجل هدف فريقه الأول بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من البديل فيل فودين.

79 دي بروين عاد من جديد وكاد يخطف الهدف الثاني، لكن سافيتش أنقذ الكرة من على خط المرمى.