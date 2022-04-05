ليفربول يعبر بنفيكا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

وضع فريق ليفربول الإنجليزي قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، وذلك بفوزه على مضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الربع.

الشوط الأول شهد أفضلية مطلقة للاعبي ليفربول، وكاد محمد صلاح أن يفتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة العاشرة، إلا أن لاعب بنفيكا حرمه من ذلك بتغطية رائعة حرمت “مو” من التسديد.

ومرر صلاح الكرة لزميله نابي كيتا في الدقيقة 12 ليطلق تسديدة قوية، لكن فلاشوديموس حارس بنفيكا تصدى لها.

واستطاع الفرنسي إبراهيما كوناتي، تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 17 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها زميله أندي روبرتسون من اليسار.

أفضلية ليفربول استمرت بعد الهدف، وتمكن السنغالي ساديو ماني من مضاعفة التقدم لفريقه في الدقيقة 34، عندما أرسل أرنولد كرة طولية رائعة من الجهة اليمنى، ليقابلها لويس دياز برأسه، لتصل الكرة لـ ماني والذي وضعها في الشباك معلنًا عن ثاني أهداف ليفربول.

وفي الدقيقة 45، انفرد محمد صلاح بمرمى بنفيكا، لكن فلاشوديموس تصدى لتسديدته ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأوروجواياني داروين نونيز من تسجيل الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة 49 من متابعة لتمريرة زميله رافا سيلفا، مستغلًا خطأ فادح من إبراهيما كوناتي في تشتيت الكرة.

وقام الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول باستبدال محمد صلاح وساديو ماني وتياجو بكل من ديوجو جوتا وفيرمينو وهندرسون.

حاول لاعبو بنفيكا تعديل النتيجة، لكن الكولومبي لويس دياز أنهى آمالهم في ذلك بتسجيله الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 87 عندما تلقى تمريرة رائعة من نابي كيتا، ليراوغ حارس الفريق البرتغالي ويُسكن الكرة الشباك، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.