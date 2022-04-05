رمضان يطوف على الفصول الأربعة كل 32 عاما.. فما السبب؟

قال خبير الطقس والأرصاد الدكتور خالد صالح الزعاق إن شهر رمضان يطوف على الفصول الأربعة كل 32 عاما

وأوضح الزعاق السبب قائلا: نحن الآن نصوم رمضان في الربيع وطول النهار يزيد بالتدريج مع مرور الأيام كل يوم دقيقة تقريباً فأقصر ساعات الصيام في عز الشتاء ويكون ذلك بعد سبع سنوات، وأطول ساعات الصيام في عز القيظ ويكون ذلك بعد عشرين سنة تقريباً

وأكد سنصوم في الربيع 1443 و1444 ،1445، 1446 وسنصوم في الشتاء 1447، 1448، 1449، 1450

ومن بداية أواخر الخمسينيات يبدأ الصيف

وأوضح أن دخول رمضان لهذه السنة يشابه دخوله في عام 1409 هجري، وفي 1409 دخل في 6 أبريل وفي 1443 دخل في 2 أبريل، ورمضان يطوف على الفصول كل 33 سنة تقريباً