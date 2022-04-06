حالة #الطقس.. أتربة ورياح على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد لتشمل مناطق حائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

وأضاف المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات العلا والعيص وخيبر

وأصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات العلا والعيص وخيبر .

وبين المركز أن الحالة تبدء الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

كما أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد .

وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.