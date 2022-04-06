أمريكا تتصدر القائمة.. اصابات #كورونا إلى 50 مليون #عاجل

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم وصول إجمالي الإصابات إلى 50 مليون حالة.

ووفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، اليوم الأربعاء ، أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من ستة ملايين و183 ألف شخص منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 .

ورصد الموقع إجمالي إصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 494191110 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 6183579 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 429724899 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1009390 حالة وفاة من أصل 81900012 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 521518 حالة وفاة من أصل 43030925 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 660586 حالة وفاة من أصل 30040129 إصابة.