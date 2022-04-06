تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 6/4/2022، في سوق التعاملات المالية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار.

سعر جرام الذهب في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأربعاء 231.61 ريال “61.76” دولاراً

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 212.31 ريال “56.61” دولار.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الأربعاء ليسجل 202.66 ريال “54.04” دولار

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الأربعاء 173.70 ريال “46.32” دولار.

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في السعودية 135.10 ريال “36.03” دولار

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر أونصة الذهب بيع 7,203.75 ريال ، وسعر شراء 7,207.50 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8ج عيار 21 اليوم نحو 1,621.25 ريال.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 8ج عيار 22 اليوم الأربعاء 1,698.45.

وبلغ سعر الذهب 8ج عيار 24 اليوم الأربعاء في السعودية 1,852.85 ريال