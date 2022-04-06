“الغذاء والدواء” تضبط 1.5 طن مواد غذائية مخزنة بطريقة مخالفة

تكثف الهيئة العامة للغذاء والدواء جولاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية ومستودعات التخزين ومراكز التوزيع في مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالأنظمة ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وذلك لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها.

وأشارت “الهيئة” إلى أن ذلك يتضمن القيام بجولات تفتيشية ورقابية دورية على المنشآت الخاضعة لرقابتها، مع التركيز على الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك.

وفي إطار ذلك، ضبطت “الغذاء والدواء” ضمن جولاتها الرقابية على منشآت الأغذية (1.5 طن) من المواد الغذائية المخزنة بطريقة مخالفة لاشتراطات التخزين في أحد المنشآت بمحافظة الأحساء.

وأوضحت أنه جرى ضبط المنشأة الغذائية لقيامها بتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات واللوائح الفنية، إضافةً إلى رصد وجود فضلات قوارض في الموقع، وعلى إثر ذلك تم ضبط تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و”أندرويد”.