“هيئة الغذاء” تكشف حقيقة تسبب بيضة شوكولاته مشهورة الإصابة بالسالمونيلا

أكدت ‏الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، متابعة أوامر السحب والتحذيرات الصادرة من الهيئات العالمية حول ماتم إعلانه عن تسبب بيضة شوكولاته مشهورة بإصابات بالسالمونيلا في عدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت الهيئة أن جميع المنتجات الغذائية بما فيها المنتج المذكور في التحذير الأوروبي، تخضع للفحص المخبري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل التصريح بصلاحيتها للبيع.

وأضافت الهيئة في بيان أنها قامت بالتواصل الفوري من خلال نقطة الاتصال الخاصة في الطوارئ لدولة الكويت التابعة لشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية INFOSAN، التي تقوم حاليا بعمل تحقيق في الحادثة لتزويدنا في آخر المعلومات والتطورات.

وأهابت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالجميع تحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات، والحرص على الحصول عليها من المصادر الرسمية.

جاء ذلك تعليقاً على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن ربط تفشي السالمونيلا في العديد من البلدان الأوروبية والمملكة المتحدة بمنتجات الشوكولاتة «كيندر سربرايز».